Volve a formación en defensa persoal para que as amesás repelan agresións

Ames. O pavillón municipal da capital amesá acollerá un obradoiro de defensa persoal feminina, despois de ter acollido talleres similares nos últimos meses tanto no Milladoiro como en Bertamiráns.

O curso, que se celebrará o próximo domingo 8 de maio organizado pola concellería de Deportes, desenvolverase de 10.00 a 14.00 horas. A proposta é de balde e conta con 50 prazas, para as que cómpre inscribirse, enviando esta ficha de inscrición cuberta e asinada por email (deportes@concellodeames.gal).

Trátase dun tema que nos últimos meses está a ter unha recepción positiva por parte da veciñanza. Neste senso, Bertamiráns acolleu en outubro un seminario de tres horas similar, mentres en febreiro celebrouse no Milladoiro o curso anual de defensa persoal da Deputación da Coruña, ao que asistiron preto de corenta veciñas.

No seminario, que inclúe catro horas de información, poderán participar aquelas mulleres e adolescentes a partir dos 16 anos, ata cubrir un máximo de 50 prazas. No caso das persoas menores de idade, deberán asistir ao taller acompañadas dunha persoa adulta. Para realizar a actividade, recoméndase asistir con pantalón deportivo e camiseta, roupa cómoda e se fora posible, evitando cremalleiras. Cada persoa deberá levar a súa propia esteira. Na proposta, a concellería de Deportes colabora coa Asociación de artes marciais Bujutsu Sosei. As menores de idade terán que engadir na ficha os datos do titor legal. M.M.