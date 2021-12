Volven as actividades en grupo á Aula da Natureza

A Maía. Co avance da vacinación volveron as actividades grupais aos colexios e institutos amesáns, cos que a Aula da Natureza está colaborando nestas últimas semanas. O IES de Ames, o CEIP de Barouta e a Escola Unitaria de Covas son os centros nos que traballou a Aula, respondendo ás solicitudes de colaboración do alumnado e dos equipos docentes e directivos, e realizando diversas accións de intervención medioambiental que tamén crean comunidade.

“As saídas son un xeito máis de compartir cos compañeiros e compañeiras, de socializar, de respectar quendas e momentos e de construír algo xuntos en comunidade”, sinalou Silvia Seoane, mestra da EEI de Covas. Fenoloxía, horticultura, prevención de lumes ou roteiros polo monte foron algunhas das actividades que aproveitan as árbores, as plantas, a paisaxe ou a terra como vehículo para que a rapazada desenvolva o seu interese polo medio, e que espertou o interese dos pequenos. M.M.