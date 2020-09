Xunta y Padrón sientan las bases para adecuar la Casa dos Capeláns

además de buscar el claro reconocimiento a su tradición jacobea, los responsables municipales padroneses elaboran propuestas para que la villa rosaliana deje de ser sólo un lugar de visita y parada obligada por su gran patrimonio literario y cultural. Y es que Padrón no solo aspira a ser, sino que ya es mucho más que un lugar de paso. No en vano es la cuna de la escritora gallega más universal y de un Nobel de Literatura, todo ello sin olvidar una gran oferta gastronómica que pontencia su atractivo. Pero quizás si haga falta más oferta y variedad de hospedaje, no sólo para el turista accidental, sino para ser lugar de descanso real de ese caminante para el que se quiere acondicionar su histórica Casa dos Capeláns.