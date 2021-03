Acondicionan o paseo da contorna fluvial do río Negro en Os Muíños

Muxía. Os alumnos e alumnas do obradoiro de emprego comezarán nas vindeiras datas a realizar melloras na contorna do paseo fluvial do río Negro, en Os Muíños, segundo informan ao respecto dende o Concello de Muxía.

O concelleiro de Obras, Javier Romar, xunto coa directora e o profesor do obradoiro, planificaron xa as intervencións que se van realizar.

O goberno local quere deixar nas mellores condicións esta paraxe natural para que, coa chegada do bo tempo, poidan gozar dela a veciñanza e as persoas que se acheguen ata Muxía.

Estas intervencións, que serán combinadas cos traballos feitos polos operarios municipais, consistirán na limpeza da maleza no entorno fluvial; na restauración e mellora de pezas ornamentais e da sinalización; e no arranxo de elementos danados polos temporais e pola humidade.

Para o executivo muxián “estas melloras son fundamentais, xa que non só se realizará a creación de espazos naturais, senón que tamén se levará a cabo o seu mantemento”. O alcalde, Iago Toba, sinalou que “imos priorizar recursos para poñer a punto todo aquelo que levaba varios anos sen ter mantemento. Coa situación sociosanitaria que estamos a vivir, este espazo servirá para ofrecer unha boa opción de poder gozar de espazos de natureza”. J. M. R.