BNG y PSOE de Vimianzo se enzarzan por la revisión al alza del Catastro

Vimianzo. La proximidad de la cita con las urnas reavivó el debate político en Vimianzo. El gobierno local (PSOE) y el nuevo candidato del BNG, Benjamín Queiro, iniciaron un cruce de acusaciones a causa de la última revisión catastral y la consiguiente subida del IBI a los vecinos.

Paula Mouzo, secretaria de la agrupación local socialista, asegura que la revisión fue iniciada de oficio por la Gerencia Territorial del Catastro, “xamais polo Concello, que nunca foi notificado do inicio do expediente”. Señala además que el ayuntamiento “non pode rexeitar notificacións do Catastro, e menos frear os seus procedementos”. Aclara asimismo que, cuando el gobierno local tuvo conocimiento de dicha revisión, en febrero de 2022, “inmediatamente se contratou unha empresa para asesorar a todos os afectados”. Por ello, desde el PSOE acusan al BNG de difundir “bulos”.

Por su parte, Benxamín Queiro di que “o BNG non minte e respalda a súas declaracións con documentos oficiais”. Dice que la alcaldesa, en declaraciones a la prensa, reconoció la recepción de una notificación del Catastro para que comunicase si quería pedir la actualización, “pero o concello non contestou, e o Catastro actuou de oficio”. J. M.