Camariñas reforza as accións de loita contra as drogas

A preocupación da cidadanía e certas informacións difundidas nos últimos días levaron a alcaldesa de Camariñas, Sandra Ínsua, a demandar o apoio da Subdelegación do Goberno para facer fronte ao problema de consumo e venda de drogas no municipio.

Onte mantivo unha xuntanza telemática coa subdelegada, Pilar López-Rioboo, e co xefe da Comandancia da Garda Civil na Coruña, o coronel Francisco Javier Jambrina, na que acordaron reforzar a presenza das forzas do orde en Camariñas para “constatar estes datos e, se é así, erradicar os delitos de droga e acabar cos puntos de tráfico de estupefacientes”, sinalan dende o concello.

A rexedora asegura que en ningún informe previo da Garda Civil e tampouco nos datos que lles trasladaron na reunión que mantiveran en decembro “se reflicten os puntos de venda que se fixeron públicos nos medios de comunicación e que tamén coinciden co sentir do pobo, polo que cremos que é necesario que se investigue”.

Dende o Concello tamén se comprometen a levar a cabo actuacións disuasorias, como a instalación de puntos de luz naqueles lugares que se identifiquen como propicios para o tráfico de drogas.

Por outra banda, Sandra Ínsua trasladou á subdelegada do Goberno a intención do Concello de estudar varias posibilidades para tentar de reactivar cunha subención municipal a desaparecida asociación Abondou que, durante décadas, realizou unha gran labor no municipio na loita contra o tráfico de drogas e tamén no eido da prevención dende a escola e na asistencia ás persoas con problemas de drogodependencia. O colectivo cesou na súa actividade en 2016.

A alcaldesa asegura que “sería unha gran nova que nos permitirá traballar unidos entre a sociedade, a administración local e as forzas de seguridade, xa que este é un problema moi complexo no que debemos involucrarnos todos”. Dende a Garda Civil recoñecen tamén que esta é unha “lacra difícil de erradicar se non se actúa desde a raíz e na solución deben involucrarse todas as administracións”, engaden.

Coa fin de avanzar no ámbito da prevención, a Benemérita organizará proximamente charlas formativas nos centros educativos para concienciar desta lacra aos máis novos da casa. A rexedora agradece “a predisposición inmediata que ten sempre a subdelegada para atender as nosas demandas”.

Hai que lembrar que, anos atrás, a Costa da Morte contaba con tres activas asociacións de loita contra as drogas e de apoio aos drogodependentes, das que hoxe só permanece activa, e facendo unha gran labor, Vieiro, en Carballo. Tanto os colectivos Retorno, de Cee, como Abondou, de Camariñas, desapareceron por falta de relevo nas súas xuntas directivas.