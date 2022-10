Camelle xunta a crebeiros de varios países nun encontro de lixo mariño

Camariñas. Crebeiros de varios países xuntaranse esta fin de semana en Camelle (Camariñas) no VI Encontro Internacional do Lixo Mariño, organizado polo CEIDA de Santa Cruz de Oleiros en colaboración coa asociación Mar de Fábula.

Do venres ao domingo haberá conferencias, actividades de arte e cultura (performances, concertos) e unha xornada de recollida de lixo na praia de Trece (Camariñas) na xornada dominical.

O encontro comezará o venres. Tras unha visita guiada ao Museo Man empezará o ciclo de charlas no Centro de Actividades Ambientais de Mar de Fábula, coa participación do seu portavoz, Xosé Manuel Barros, e de membros do CEIDA.

Pola tarde, a partir das 16.30 horas, Simao Acciaoli, da Brigada do Mar, impartirá a conferencia Non quero saber. Problema global. De seguido, Óscar Vales, de We Sustainability, disertará sobre A conciencia-acción como necesidade de educación a través das accións.

Despois, a partir das 18.00 horas, o escritor local Rafael Lema intervirá coa súa ponencia A Costa da Morte. Terra de crebas e crebeiros. A continuación Ana Gutiérrez Dewar, do colectivo Retorna, avaliará O sistema de depósito, devolución e retorno. O ciclo de intervencións rematará cunha perfomance de Susana Sanromán co título To waste or no to waste. A xornada remata coa actuación musical ás 20.00 horas de Braian de Palma. O sábado, día 15, haberá máis conferencias e actuacións artísticas. M. L.