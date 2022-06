CGT, USO e UGT desmárcanse da denuncia do comité de empresa de Xeal

As seccions sindicais CGT, USO e UGT desmárcanse da denuncia, pola vía penal, anunciada polo comité de empresa de Xeal para esclarecer a venda das fábricas de Ferroatlántica de Cee e Dumbría.

Os referidos sindicatos aseguran que non teñen “coñecemento ningún da mesma e non se tratou no seo do comité”. Entenden, por tanto que “debido á importancia desta demanda, no podemos apoiala sen coñecer o contido da mesma”.

Ademais, os representantes dos referidos sindicatos denuncian “unha vez máis, o uso ilícito da identidade do comité de empresa de Xeal sen contar coa aprobación de todos os seus integrantes”.