Críticas dos populares aos socialistas pola “inoperancia” da asociación de turismo

Laxe. Os representantes do PP da Costa da Morte fixeron pública, logo dunha xuntanza comarcal co presidente provincial, Diego Calvo, o seu malestar pola “inacción e deixadez” dos socialistas na Asociación de Turismo Costa da Morte (CMAT), que é o ente xestor do xeodestino.

Califican de “irresponsable” a xestión do presidente do colectivo, o alcalde de Muxía, Iago Toba, e din que a súa labor “está a ser moi perxudicial para un sector, o da hostalaría e o turismo, moi tocado durante o último ano”. Aseguran que se están deixando de lado “moitos proxectos vitais para a nosa comarca, pois o alcalde de Muxía nin sequera se preocupa de pagar ás empresas colaboradoras para dar saída a iniciativas pendentes que serían moi importantes para a recuperación económica que temos por diante”.

A este respecto, o rexedor muxián, Iago Toba, lamenta que “se esté facendo un uso político da CMAT, algo nunca visto”, e dílle aos populares que “hai outros medios para comunicar ese malestar”. Ademais, lembra que a asociación está formada por unha xunta directiva e “se algo funciona mal, o vicepresidente, que é o alcalde da Laracha e do PP, debería alertar diso e propoñer alternativas”.

Ante esta situación, Toba ten previsto reunirse cos alcaldes socialistas “como aludidos polo PP” e tamén coa xunta directiva para abordar estas discrepancias. Respecto á homologación do Camiño dos Faros, que dende o PP din apoiar, o alcalde muxián lembra que “o proxecto está paralizado pola Xunta”. J. M.