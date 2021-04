Demandan o despregue da fibra óptica en todo o Concello de Cee

O BNG de Cee propón que o goberno municipal faga un estudo da situación da rede telefónica do concello para detectar aqueles núcleos onde é imposíbel acceder a internet por cable ou se fai en condicions moi precarias. Pide ademais que se fagan xestións oportunas diante da Xunta de Galiza e do Goberno central para o despregamento da fibra óptica “en todo o territorio do noso concello en igualdade de condicións para todos os veciños e veciñas”

Solicita ademais que o executivo municipal elabore un informe das tarifas e prestacións do acceso a internet no rural da Cee “para detectar posíbeis prácticas monopolísticas por parte das operadoras”. Este informe, engaden, remitirase a todos os partidos políticos con representación no pleno do concello, así como a comisión correspondente, “para analizar se procede presentar unha denuncia perante a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia”.