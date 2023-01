El comité de Xeal pide a Rueda que vele por el futuro industrial de Costa da Morte

Cee. El presidente del comité de Xeal, Alfonso Mouzo, aprovechó la visita de Alfonso Rueda a Cee para entregarle un escrito en el que reitera sus peticiones para que la Xunta “vele polo cumprimento das cláusulas concesionais das centrais hidroeléctricas da Costa da Morte e polo futuro industrial da comarca”.

Le piden además al presidente autonómico que inste a la empresa a presentar un plan industrial y de viabilidad “e garanta que calquera autorización administrativa para incrementar a produción eléctrica cumpra escrupulosamente co establecido nas cláusulas concesionais”.

Desde el comité recuerdan que ya han remitido escritos en la misma línea a Augas de Galicia y a la Consellería de Industria tras conocerse la intención de Xeal de aumentar la producción eléctrica a través de dos nuevas explotaciones, “máis as nosas demandas non foron atendidas”.

Esperan asimismo que desde la Xunta se promueva la apertura de una mesa de negociación “na que estean presentes todas as partes e se poña do lado dos traballadores”, señala Alfonso Mouzo. Queremos, añadió, “que defenda o mantemento do emprego e o futuro industrial da comarca antes que os intereses dun fondo extranxeiro”. J. M.