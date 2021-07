Enfoques fotográficos e visitas teatralizadas nas Torres do Allo, de Zas

Soneira. A quinta edición do Concurso de Fotografía co Móbil “Enfoques do Allo” xa está en marcha. O obxectivo principal é promocionar as Torres do Allo, o pazo máis antigo de Galicia e a súa contorna. A participación é de balde e non require de inscrición previa, simplemente é preciso enviar, entre o 1 de xullo e o 31 de agosto fotografías (un máximo de tres por participante), do interior ou dos exteriores das torres ao enderezo electrónico: enfoques@torresdoallo.gal. As bases pódense consultar na web www.torresdoallo.gal. Establecéronse cinco categorías de premios, dotados con 100, 75 e 50 euros os tres primeiros, e coa impresión de 30 fotografías o cuarto, e de 15 imaxes o quinto, por xentileza de Juan Fuentes, fotógrafo de Baio. Así mesmo, todos os domingos ás 19.30 horas ata o 12 de setembro, volven as visitas teatralizadas. J. M. R.