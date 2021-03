Ferido de gravidade o condutor dun tractor que bateu contra un coche en Vimianzo

O condutor dun tractor resultou ferido de gravidade e tivo que ser trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, tras colisionar contra un turismo na AC-552, á altura de Vilaseco (Vimianzo), pasadas as 14.00 horas. O ocupante do coche tamén tivo que ser evacuado en ambulancia.

Ata o lugar desprazáronse persoal sanitario do 061, axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local de Vimianzo, membros de Protección Civil e os bombeiros do parque comarcal de Cee, que colaboraron co persoal de mantemento de estrada na limpeza e retirada de restos da vía.