Malestar por los cierres de sendas oficinas de Abanca en Zas y Baíñas

Zas. Para la una del mediodía de este jueves está convocada una concentración de rechazo ante el cierre previsto de la sucursal de Abanca en Baíñas, en el ayuntamiento de Vimianzo. Es una muestra del malestar que existe por en la localidad por una decisión que desde el gobierno local califican de “inminente”.

De hecho, la alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordóñez, ha confirmado su presencia en este acto de protesta. Una contrariedad que también se traslada a otro ayuntamiento de la Terra de Soneira: el de Zas. En la capital municipal, la entidad bancaria tiene previsto bajar la persiana el 8 de septiembre venidero. “No noso concello temos unha poboación envellecida que, en moitos casos, ten dificultades para desprazarse a outras zonas como Baio ou Santa Comba para facer as diversas xestións bancarias”, lamenta el regidor.

Para Manuel Muíño “este peche é un ataque máis ao rural galego, ademais de supoñer un novo abuso para a clientela, xa que a maior parte non ten os coñecementos necesarios para xestionar a súa banca online, obrigándoos así a que terceiras persoas xestionen as súas contas”. El mandatario, que se enteró ayer mismo del cierre, expresó su intención de coordinar acciones con otros alcaldes de la comarca e insistió en sus críticas: “Todas e todos sufrimos o constante abuso do sector bancario co aumento das comisións e a redución dos servizos ofrecidos e que axudan a engordar os beneficios da banca privada”, apostillaba. xosé m. lema