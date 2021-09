Presentado en Muxía o ‘Catálogo de pombais na Costa da Morte’

O Salón do Voluntariado de Muxía acolleu este martes a presentación do Catálogo de pombais na Costa da Morte elaborado polo muxián e alumno-traballor do obradoiro dual Camiño ao Emprego, Arxires Mouzo. No acto, o autor ofreceu unha detallada explicación sobre este tipo de construccións tradicionais, que espertaron un gran interese entre os asistentes.

O alcalde de Muxía, Iago Toba, transmitiu ao alumno e aos presentes a posibilidade de editar dito traballo e facer unha labor didáctica no municipio muxián.