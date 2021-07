Rafael Lema reedita la novela ‘Flores negras’

Camariñas. Acaba de salir a la calle una reedición de la novela juvenil de Rafael Lema Flores negras en formato bilingüe gallego-castellano, ilustrada por la dibujante de Camariñas Rosario Miñones Campaña. La primera edición data de 1998, y esta nueva versión se puede adquirir ya en Amazon, tanto en la tienda ebook Kindle como en formato papel. También se distribuye en librerías.

El autor explica así algunas claves de la obra: “Nochebuena, Costa da Morte. Años noventa, tiempos de desarraigo y heavy metal. Eva, joven hija de la emigración, espera un hijo; pero no busca un portal de Belén sino al camello que calme el fuego de sus venas. En una curva le espera la fatalidad”. La novela, apadrinada por el escritor Manuel Rivas, fue protagonista de reportajes de revistas literarias como Que leer o Clij, así como de trabajos sobre literatura infanto juvenil o temática femenina de las universidades de Santiago de Compostela, Oporto o Frankfurt.

En 2014 fue una de las quince obras ibéricas seleccionadas y presentadas en el Seminario/Workshop Internacional Inmigración/Emigración e Identidad en la Literatura Infantil y Juvenil. Siglo XXI (8-9 julio 2013, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades y Biblioteca Novacaixagalicia), y objeto de un análisis crítico en el libro Inmigración/Emigración na LIX, de Rede Temática de Investigación LIJMI, coordinado por Blanca Ana Roig Rechou, Isabel Soto López y Marta Neira Rodríguez. También será foco de atención en un próximo cuaderno de investigación de la USC sobre la muerte en la literatura gallega.

Para Manuel Rivas, “Nesta novela é moi importante percibir como está escrita. Cada época ten a súa forma de contar e esta obra é moi do seu tempo, moi contemporánea, a palabra que mellor a define é a velocidade. O xeito de contemplar, de mirar, non é a ritmo de cabalo coma no século pasado, na novela decimonónica”.

La obra recibió elogios también de críticos como Xulio Valcárcel, Carlos González de Lema, Xosé Manuel Varela, Paco Souto, Isabel Mociño, o el entonces presidente de la Real Academia Gallega, Francisco Fernández del Riego. Además de Rosario Miñones, otros artistas gallegos aportaron en su día ilustraciones para Flores negras, como Fausto C. Isorna, Pitón o Paco Souto.