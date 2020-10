Rematan os traballos de mellora en varios puntos da rede viaria de Zas

terra de Soneira. O Concello de Zas vén de renovar o firme en varias vías do municipio con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña POS+ 2019. Os traballos desenvolvéronse nas parroquias de Lamas e Vilar, concretamente nas estradas que comunican os lugares de Gomarís e Artón e Andregalla e Penedo. En ambos casos presentaban “un estado deficiente debido ao uso común delas e ás condicións climatolóxicas”, afirman dende o Concello. As obras consistiron na limpeza previa do pavimento existente e na posterior renovación do firme cunha capa de doble rego asfáltico. Os traballos foron executados pola empresa Construcciones Ponciano Nieto S. L., e están enmarcados no plan de mantemento e conservación de vías e espazos públicos posto en marcha polo Concello zaense. O investimento foi de 67.869,06 euros. J. M. R.