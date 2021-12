Respaldo autonómico ó Ano Xubilar da Virxe da Xunqueira de Cee

Cee. A alcaldesa de Cee, Margarita Lamela, acompañada polo técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, e Iván Pérez, en representación da Parroquia Santa María da Xunqueira, mantiveron unha reunión co vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, para recabar o apoio da Administración autonómica aos actos programados con motivo do Ano Xubilar da Xunqueira, que comezará o 1 de maio de 2022 e rematará coa coroación da Virxe o 1 de maio de 2023. Unha celebración que coincidirá durante oito meses co Ano Xacobeo.

Dende o Concello agradecen “o seu compromiso e colaboración, para que entre as diferentes administracións poidamos traballar de forma conxunta para converter Cee nun espazo de peregrinación mariana con multitude de eventos ao longo de todo o Ano Xubilar”. O pasado día 24 xa se reuniran co director do Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa. M. L.