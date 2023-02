Sandra Vilela repetirá como candidata del PP a la alcaldía de Muxía

Muxía. El Concello de Muxía ya tiene confirmados tres de los candidatos que concurrirán a las elecciones municipales. Iago Toba (PSOE) aspirará a renovar su cargo de alcalde, y Sandra Vilela volverá a liderar la lista del PP para intentar llegar a la alcaldía.

La actual portavoz del PP asegura que su intención es “seguir co traballo que levamos facendo estes anos co mesmo compromiso, a mesma humildade e a mesma lealdade, porque non coñezo outra maneira de facer política local”. Dice que presentará una “alternativa o suficientemente atractiva” para que el Concello “tome a dirección correcta” para así poder mejorar “a nefasta xestión do actual goberno local”. En su presentación estuvo arropada por el presidente provincial del PP, Diego Calvo.

Toba y Vilela tendrán en esta ocasión, al menos, un nuevo rival político. Se trata del expatrón mayor Javier Sar, quien anunció que liderará la candidatura Independentes por Muxía. Dice que apostarán por una “política amigable” y por acabar con la crispación vivida, en su opinión, durante esta legislatura.

Fisterra también contará con una propuesta alternativa a las ya representadas en la Corporación: Alternativa dos Veciños, una candidatura impulsada por un grupo de vecinos y vecinas que aspiran a “volver a situar a Fisterra onde se merece”. En unos días anunciarán quién sera su alcaldable. Consideran que fruto de “xestións nefastas” el municipio lleva décadas perdidas en cuanto a “crecemento e desenvolvemento”. J. M. R.