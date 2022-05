Despois da presentación na Coruña, o Auditorio Baldomero Cores, de Cee, acolleu esta fin de semana a presentación do libro De Cee a Compostela: un achegamento á figura de Domingo Antonio de Andrade, obra do historiador e técnico de Cultura Víctor Castiñeira. No acto, que foi seguido por numeroso público, participaron a alcaldesa ceense, Margarita Lamela, e o presidente da Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, Felipe Senén.