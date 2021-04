Voluntarios de Mar de Fábula liberan de lixo a praia do Lago de Camariñas

CAMARIÑAS. Quince adultos e tres nenos, distribuidos en grupos de seis persoas, recolleron esta fin de semana o lixo lixo mariño acumulado na praia do Lago, de Camariñas, baixo a coordinación da asociación Mar de Fábula. Aseguran que neste areal “repítese sempre o mesmo esquema ao remate do inverno: o 90% do lixo plástico miudo acumúlase no fondo da praia cara ao interior da ría. Os ventos do suroeste, predominantes no inverno, teñen moito que dicir neste esquema”. Retiraron 1 estacha, 25 anacos grandes de plástico misceláneo, 40 envases plásticos, 8 latas de bebida, 2 nasas de ferro, 15 cordas e cordeis, 2 solas de zapato e 20 bolsas cheas de lixo miudo. Tiveron o apoio loxístico do Concello. J. R.