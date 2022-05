Misa, xantar e moita música na festa dos maiores de Muxía

Tras dous anos de parón pola emerxencia sanitaria da Covid, máis de 550 persoas gozaron este sábado da Festa dos Maiores de Muxía, unha xornada única sendo a primeira vez que a organiza o actual equipo de goberno.

Tras a misa das 11.00 horas cantada pola Coral Polifónica no Santuario de Nosa Señora da Barca, os comensais foron recibidos polo alcalde, Iago Toba, e os concelleiros, Olalla Benlloch e Javier Romar, que os agasallaron cunha pañoleta co escudo de Muxía, un bolígrafo conmemorativo e unha tarxeta de benvida. Outra das novidades foi o menú, no que ao entrante, ao polbo e á carne sumáronlle os langostinos. O grupo de musica tradicional Xaramiños do Corpiño amenizou a entrada no polideportivo e tras o xantar, os asistentes desfrutaron dun concerto de Pili Pampín, que fixo as delicias de todos os presentes. Como final de festa, o Grupo Élite e Manolo Delfín puxeron a guinda a unha xornada moi especial para todos e todas os muxiáns e muxianas.

Iago Toba agradeceu “a todas as persoas que quixeron achegarse a vivir este día tan especial e, tal e como reza a tarxeta de benvida, o máis importante é poder compartir este momento inesquecible con todas elas”.