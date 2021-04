Zas captura máis de tres mil vespas velutinas en tan só quince días

Zas. Nos últimos quince días capturaronse 3.134 vespas velutinas grazas á campaña de trampeo posta en marcha polo Concello de Zas. As cifras, que reflicten a magnitude do problema, son moi superiores ás das campañas anteriores debido á colaboración da veciñanza.

A iniciativa arrancou en marzo co apoio de máis de 120 veciños e veciñas de todas as parroquias e dos apicultores, o cal fixo que se aumentara considerablemente o número de trampas distribuídas polas 16 parroquias. Dende a empresa encargada do control desta campaña - Plaguiber - aseguran que estas capturas son, con toda a probabilidade, de raíñas fundadoras polo que se evitará a formación doutros tantos niños.

Tamén se colocaron trampas naqueles puntos máis sensibles e onde se localizaron niños nos anos anteriores, como nas beiras dos ríos ou nas zonas con árbores en flor. Todas se renovan cada quince días e están sinalizadas co logo do Concello de Zas e xeolocalizadas co fin de poder ver cales son os espazos de maior incidencia desta praga.

O alcalde, Manuel Muíño, agradece a colaboración da veciñanza e dos apicultores na loita contra esta praga. Así mesmo recorda que este é o cuarto ano consecutivo que o Concello pon en marcha esta campaña co fin de erradicar esta especie invasora. Todas foron financiadas con fondos municipais cando, engade, “este é un problema que afecta a toda a comunidade e que debería controlarse dende a Xunta”.