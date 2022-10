Zas ofrece once prazas máis na escola infantil municipal da rede da Galiña Azul

Zas. A Xunta de Galicia puxo este curso en funcionamento unha nova aula na escola infantil de Zas, coa que pasa a contar con tres unidades e incrementa o número de prazas de 0 a 3 anos dispoñibles das 30 ás 41 actuais. O xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, acompañado do alcalde, Manuel Muíño, visitou o centro, que pertence á rede pública autonómica.

As obras de ampliación do centro supuxo un investimento de case 110.000 euros por parte da Administración municipal, que tamén se encargou da súa execución. O Concello poderá contar coa colaboración económica da Xunta. Pola súa parte, o Executivo autonómico asumiu os custes do equipamento, que incluíu unha nova cociña, e da adquisición de novo material didáctico, os cales ascenderon a 25.500 euros. Tamén encargouse do incremento do persoal necesario.

Rodríguez explicou que con esta actuación “aténdese mellor ás necesidades das familias de Zas” que conta con 34 alumnos matriculados. Ademais, recordou que nesta escola os pais teñen a atención educativa de balde para os seus fillos, o que lles supón un aforro medio de ata 2.000 euros ao ano por neno. Arredor de 31.000 pequenos de 0 a 3 anos benefícianse a partir deste curso desta medida, dirixida ao 100 % do alumnado de todas as escolas infantís.

Melloras no inmoble

Os traballos consistiron na adecuación da planta primeira do inmoble para dar cabida á nova aula xa en funcionamento. Así mesmo, a intervención supuxo diversas reformas na escola infantil para dotala de maior funcionalidade, entre as que se atopan: a instalación dun ascensor; a modificación da distribución da planta baixa; a creación dunha zona de espera para as familias; o aumento da superficie da cociña para dar servizo a máis nenos; e a construción dun aseo adaptado, de vestiarios, dunha sala de lavandería e doutra de descanso para o persoal.