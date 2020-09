Durán pide que se extendan as restricións de Vilanova a toda a comarca

O alcalde de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Gonzalo Durán, reclama que as restricións que desde este xoves aplícanse a Vilagarcía e que o sábado entrarán tamén en vigor no seu municipio, esténdanse a todas as localidades da comarca do Salnés, independentemente do número de casos detectados en cada un delas.

Gonzalo Durán considera que a mobilidade intercomarcal supón un risco, máxime cando se detectou un brote con case un centenar de casos como o rexistrado en Avícola de Galicia (Avigal).

O municipio de Vilanova pasou nun só día de 7 a 20 casos activos, a maioría deles relacionados coa empresa avícola cambadesa. Para Gonzalo Durán este dato supón unha evidencia de que para frear a expansión da covid-19 nunha comarca como a do Salnés “non serven os límites municipais xa que as persoas móvense dun concello a outro para ir traballar, de compras ou de lecer”.

Por iso, o rexedor vilanovés solicita aos seus veciños que vaian mesmo máis aló das limitacións que impoñen as restricións da Xunta. “Nada de lecer. Do traballo a casa. E as reunións familiares, só entre persoas convivientes”, reclama. “Pola contra, verémonos nos tanatorios”, advirte.

CAMBADOS E O GROVE REXEITAN RESTRICIÓNS

A alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, rexeita de forma rotunda a petición do alcalde de Vilanova. “Non ten sentido que os veciños e as empresas de Cambados, con só cinco casos activos no municipio, teñan que sufrir restricións”, sostivo. Fátima Abal pídelle a Gonzalo Durán “que goberne no seu concello” e que “non se meta en decisións que non lle corresponden nin lle competen”.

Esta rexedora incide en que a pesar de que a empresa avícola da que partiu o brote que afecta a 96 persoas –52 delas traballadores– está situada en Cambados, tan só tres dos empregados que deron positivo son da localidade. “Ademais dese tres casos temos outros que xa foran detectados anteriormente. Todos eles son asintomáticos ou con síntomas moi leves, están baixo control e cumprindo a corentena”, concluíu.

O alcalde do Grove, Jose Cacabelos, tampouco acepta a petición de Durán. En declaracións a este xornal, o rexedor meco considerou que “as restricións veñen marcadas pola autoridades sanitarias da Xunta que é quen ten as competencias. Por moito que un alcalde queira, non pode impoñer as restricións”.

Cacabelos demanda neste eido ás autoridades sanitarias “que se outorgue unha información sanitaria veraz aos concellos”, que veñen sufrindo “a total falta de transparencia do Sergas” e a partires de aí “ver que decisións se poden tomar e cal é o nivel de risco que estamos tendo agora mesmo”. E é que o rexedor socialista admite unha clara preocupación ante a recente “extensión dos positivos”, unha situación que na súa opinión non se solucionará con “medidas individuais”. Sobre todo, a raíz do “caso que aparece onte en Cambados que nos ten a todos preocupados, porque ao fin e ao cabo a mobilidade na comarca é intensa, e se hai oitenta ou cen positivos vinculados a unha empresa na zona de Cambados. Sabemos que eses cen positivos poden ter moita influencia no conxunto do Salnés e na área sanitaria de Pontevedra”. Non obstante recalca que é a autoridade sanitaria, neste caso a Xunta, quen ten que establecer as medidas: “Dende logo, nós aquí no Grove, non vamos a tomar ningunha decisión que non nos compete e sobre a que non temos nin información nin capacidade de aplicala”. A vila meca conta nestes momentos con sete positivos, segundo transladou Cacabelos.



MARTÍN TAMPOUCO ESTÁ POLA LABOR. Este xornal púxose en contacto con Telmo Martín para coñecer a súa valoración das demandas do seu compañeiro de cargo e partido en Vilanova, Gonzalo Durán. O rexedor popular de Sanxenxo considerou que “son as autoridades sanitarias as que deciden”. Neste senso explicou que por parte do concello que dirixe “estase cumplindo co que nos pide e nos indica Sanidade”, departamento co que o concello arousán mantén reunións periódicas do mesmo xeito que Poio, Pontevedra ou Vilaboa.

VILAGARCÍA XA CONTA CON RESTRICÓNS. Vilagarcía conta con resticións dende o pasado xoves, ante o consumado aumento dos casos activos. O número de persoas contaxiadas por covid-19 en Vilagarcía pasou dos 57 de onte aos 60 de hoxe, segundo comunicou a dirección do Sergas ao alcalde, Alberto Varela. As mesmas fontes ligan ese incremento –3 novos contaxios– ao brote xurdido en Avigal. Tres dos traballadores que deron positivo viven en Vilagarcía.

Hoxe, e acordo co pactado polo alcalde co Sergas, serán remitidos á autoridade sanitaria os listados dos traballadores do Servizo de Axuda no Fogar (55), dos axentes da Policía Local (47, incluídos axentes, auxiliares e condutores do guindastre) e dos propietarios dos establecementos de hostalería, que, á súa vez, deberán remitir os datos dos seus traballadores. Os tres colectivos realizarán probas de PCR nos vindeiros días.

Dende o goberno local apélase de novo á responsabilidade. Malia que os casos detectados apenas supoñen o 0,15% da poboación, nas últimas semanas se advertiu un ascenso nos contaxios. Os rangos de idade máis afectados dentro deses 60 casos rexistrados están entre os 20 e os 30 anos e entre os 30 e os 40 anos, polo que a maioría lígase ao ocio e ás reunións familiares e de amigos. Pídese, polo tanto, ser respectuosos coas normas de protección individual, que derivan na protección colectiva.