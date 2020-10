Morre con coronavirus un veciño de Vilanova de 60 anos, vencellado co brote detectado nunha empresa avícola

Un veciño de 60 anos de Vilanova de Arousa (Pontevedra) faleceu hoxe por mor do coronavirus. En concreto, a vítima era o pai dunha das traballadoras que resultou infectada no brote detectado hai dúas semanas nunha empresa avícola situada en Cambados, no que houbo outros 130 casos.

O falecido padecía diabetes e sufrira tamén algún problema cardíaco con anterioridade, polo que permanecía ingresado no hospital de Montecelo, en Pontevedra.

Fontes próximas á familia explican que, a pesar de que o home tivera unha lixeira melloría nos últimos días, faleceu o mércores na UCI, na que se atopaba ingresado.

En declaracións a Europa Press, o alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, asegurou que: "Aínda que ningunha morte serve para nada, espero que esta polo menos nos conciencie un pouco de que a única maneira que temos de defendernos é respectar as medidas preventivas, que non o estamos facendo".

O falecemento deste veciño é o primeiro que se produce por causa da covid-19 no municipio de Vilanova de Arousa. Un concello que este xoves conta con 21 casos activos, catro máis que na xornada do mércores.

Nas últimas semanas o Concello de Vilanova de Arousa e o seu alcalde realizaron diversas chamadas de atención respecto da evolución da crise coronavirus no municipio, pois se chegou a solicitar incluso á Xunta que impuxese restricións no municipio a modo preventivo.

"Aínda así non foi suficiente", indica agora o rexedor. "A xente non está concienciada. Agora mesmo todo o mundo sabe o que hai, e en plena segunda onda seguimos facendo vida normal, cando todo o mundo sabe que a solución á primeira foi ser prudentes e quedarnos en casa", advirte Gonzalo Durán. "Se a xente non é prudente e segue pensando que iso só lle pasa aos demais, que é só unha postura de defensa psicolóxica, imos ter máis desgrazas", lamenta.