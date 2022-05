‘A parábola do angazo’, que mistura o humor coa lingua, chega a Carnota

carnota. A obra A parábola do angazo chegará a Carnota o día 20 no marco do programa Maio, mes das Letras, da concellería de Cultura, Turismo e Normalización Lingüística. Será no salón de actos do Concello (21.00 h).

Trátase dunha comedia da compañía Talía Teatro, na que conta a historia dun mozo dunha aldea galega que esquece a súa lingua ao emigrar uns meses a Castela. Partindo dunha lenda xa recollida polo Padre Sarmiento no século XVII, a obra busca mostrar a capacidade de resistencia do galego. A entrada é libre e de balde, sen reserva previa.

