A Pobra le rindió ayer culto al Nazareno sin ataúdes y con mil fieles ante el altar

Atrás ha quedado de momento, para el recuerdo, la multitudinaria procesión con la que cada tercer domingo de septiembre decenas de miles de personas rendían culto al Nazareno en A Pobra, recorriendo durante horas desde la iglesia de Santiago do Deán las calles Cardenal Patiño, Rafael Calleja, Paz y Díaz de Rábago. Este año, el Covid-19 alteró una de las celebraciones religiosas más importantes de Galicia: ni procesión, ni fieles portando féretros por ofrecimiento o agradecimiento al Divino Nazareno. Pero, aunque es la primera vez en la historia que el Nazareno no pasea por la calle –incluso lo hizo durante la Guerra Civil– el coronavirus no puede con la fe.

Durante la mañana se oficiaron dos misas en el templo (por la tarde habría otras cuatro) con aforo limitado a 120 personas, que no se llegó a cubrir en el interior aunque fuera del templo había mucha gente. Y en la Praza Alcalde Segundo Durán hubo otras tres, que pudieron presenciar 500 fieles en cada una, pero que reunió a 146 personas en el primer oficio, 284 en el segundo y cerca de 400 en el último. Fueron en total apenas 1.100 los fieles que acudieron a los oficios religiosos.

Quienes no pudieron participar de estos actos, tuvieron la oportunidad de seguirlos a través de streamig por el canal do Youtube del Concello. Para acceder a la plaza se estableció un operativo mediante el que se confirmaban las reservas con entradas que tenían un código QR.

El toque musical de la jornada llegó de la mano de Setestrelo, en dicha plaza, a las ocho d ela tarde, con el espectáculo O Camiño, que ofreció un recorrido por las diversas rutas gallegas que conducen a Santiago.

En cuanto a la jornada de hoy lunes, festivo local, habrá alboradas en el rural, concretamente en las parroquias de O Xobre, Santa Cruz y San Isidro, a partir de las 10.00 horas, con Arrancadeira, Os Caraveiros y Trécola. Y la compañía Circanelo traerá su espectáculo infantil al Cantón da Leña a las 18.30 horas.

Por otra parte, la previsión de lluvia hizo que el Concello aplazase la actividad Cociñando nas prazas, en la que el chef pobrense Kike Piñeiro y Eloy Cancela iban a realizar un showcooking y a repartir las tapas que elaborasen por las terrazas de los bares de la villa.