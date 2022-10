Á venda as entradas para a xuntanza ribeirense dos maiores do 6 de novembro

RIBEIRA. A partir deste luns 17 estarán xa á venda na Oficina de Atención Cidadá do Concello as entradas para asistir á Xuntanza do Maior de Ribeira, que terá lugar o domingo 6 de novembro no pavillón da Fieiteira despois da misa que se oficiará no templo parroquial de Santa Uxía (a hora está aínda por concretar). Haberá autobuses lanzadeira dende o casco urbano para facilitar o transporte ata o complexo polideportivo, estando prevista a apertura de portas para a unha da tarde. Ademais do tradicional xantar, a xuntanza incluirá un baile amenizado por un grupo musical e sorteo de agasallos. O prezo das entradas é de 16 euros, importe que se poderá pagar con tarxeta bancaria (o modo recomendado) ou en efectivo. O prazo para adquirilas remata o día 2. Teñen preferencia os xubilados maiores de 55 anos empadroados en Ribeira. s. souto