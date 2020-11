Aproban o plan para a construción da ponte lousamiá

A alcaldesa lousamiá, Teresa Villaverde, celebrou a aprobación no pleno da Deputación da Coruña do proxecto de remate da ponte de Berrimes, ao tempo que pediu a máxima celeridade na súa licitación e execución. A rexedora sinala que “despois de ano e medio con ela derrubada, sendo como é unha ponte de acceso ao núcleo de poboación de Berrimes e que os comunica co resto da parroquia, hoxe comezamos a ver a luz”, dixo.

As obras de ampliación da ponte, na DP-4202 Aldeagrande-O Couto, deron comezo o 29 de abril do pasado ano. Un par de meses máis tarde, a actuación paralizouse pola quebra da anterior empresa adxudicataria, xusto despois de derrubar o viaduto sobre o río Pesqueira, cortando o paso á localidade de Berrimes, que leva pechado dende entón. Por iso, dende aquela os veciños e veciñas teñen que chegar ás súas vivendas a través doutros dous accesos viarios alternativos que supoñen unha distancia adicional de máis de dous quilómetros, segundo indicaron fontes muncipais.

Respecto á intervención, se o proxecto inicial era de 173.402 euros, o que acaban de aprobar ascende a 181.811 euros. Os labores permitirán ampliar a plataforma da ponte sobre o rego Pesqueira de cinco a doce metros, así como ofrecer un itinerario peonil seguro para aos cidadáns. Tamén contará con beirarrúas de 2,25 metros de ancho en cada marxe, recubertas con baldosa hidráulica, permitindo así cruzar a pé con total seguridade. As obras financiadas pola Deputación incluirán o acondicionamento da estrada DP 4202, para ampliar gradualmente o ancho da calzada.