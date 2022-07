Baroña rinde homenaje a Agustín Pérez con una exposición sobre el lobo

O SON. La casa forestal de la comunidad de montes de Baroña acoge desde el pasado viernes hasta el próximo 25 de julio la exposición fotográfica O lobo e os seus veciños, obra del naturalista Agustín Pérez Souto y un homenaje a título póstumo.

“O día 23 deste mes faremos unha andaina polo monte para intentar identificar o rastro do lobo e ver a gandería da comunidade, así como as diferentes medidas preventivas que temos para minimizar o impacto dos ataques do lobo”, explicó el presidente del citado colectivo, Ovidio Queiruga. El punto de encuentro será el local de los comuneros (Campanario, número 20) a las 09.00 h. “Remataremos no monte Enxa, onde se fixo un grabado nunha laxa en recordo de Agustín”, apuntó.

Indicar que la muestra, gratuita, puede visitarse hasta el próximo 25 de julio de 17.00 a 20.00 horas. m. C.