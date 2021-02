Boiro convoca o proceso para unha lista de contratación de vinte peóns

Boiro. O Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para a elaboración dunha listaxe de contratación de peóns, con cargo a unha subvención da Deputación da Coruña de 103.996 euros. O prazo de presentación de solicitudes é de cinco días hábiles a contar dende este mércores.

As persoas candidatas deberán ter cumpridos os 16 anos; non padecer enfermidade nin defecto físico ou psíquico que impida o desenvolvemento das funcións propias deste traballo; non atoparse en causas de incompatibilidade ou incapacidade; non ter sido despedidas mediante expediente disciplinario de ningunha administración publica; estar no paro e estar en posesión, como mínimo, do segundo curso da ESO ou equivalente.

Ademais, as persoas aspirantes deben estar nalgunha situación de exclusión laboral. O sistema de acceso vai ser mediante concurso-oposición libre e o número máximo de integrantes da lista será de 20. A oposición constara de tres exercicios: un cuestionario de 20 preguntas, unha proba oral sobre as funcións a desenvolver e unha proba sobre lingua galega. s.s.