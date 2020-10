Boiro Novo pide una mesa de diálogo para evitar “un tripartito de dereitas”

Boiro. La formación Boiro Novo lamenta “o espectáculo público protagonizado por algúns grupos da Corporación, no que antepoñen o seu afán de protagonismo e busca de poder” en relación a la posibilidad de una moción de censura por parte del PP.

Tras reprochar al PSOE que, en lo que va de legislatura, prefiriese pactar con los populares antes que con las fuerzas de izquierda que favorecieron la investidura del alcalde José Ramón Romero, Boiro Novo señala que “o mal maior sería un tripartito de dereitas”, en relación a una posible alianza de PP, Ciudadanos e ICB. “Nunca esiximos entrar no goberno para facilitar un cambio (...) nin o imos facer. Máis tampouco lle imos poñer liñas vermellas a ningunha alternativa se con iso evitamos a chegada dun tripartito de dereitas”, indican.

Proponen una mesa de diálogo: “Queremos que o PSOE deixe de buscar o apoio do PP como leva facendo ata agora e se cree un grupo de traballo estable, non necesariamente dentro do goberno, no que aqueles que apostamos por un cambio progresista podamos traballar de forma conxunta”, añaden. s. s.