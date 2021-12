Boiro pedirá incluir el Pazo de Goiáns en la Lista Verde

Boiro. El histórico Pazo de Goiáns (Boiro) ha recuperado su esplendor tras la rehabilitación llevada a cabo por el Concello. Y, mientras un equipo multidisciplinar de expertos estudia futuros usos, el gobieno local trabaja ya en el complicado trámite burocrático para sacarlo de la Lista Roja de Hispania Nostra, la delegación española de la prestigiosa institución de la Unesco que vela por la protección del patrimonio.

Entrar en el citado listado es igual de complicado que salir de él. Y es que es un reputado comité científico (del que forman parte arquitectos, restauradores, historiadores, etc.) el que, tras un exhaustivo proceso de documentación e información en base a informes de técnicos, decide incluir en él o no algún bien cultural. Lo hace siempre previa solicitud (denuncia) de cualquier particular, colectivo, administración o entidad, pero siempre en base a un riguroso estudio.

En este caso fue el entonces edil de ICB Manuel Velo quien lo denunció en 2019.

Del mismo modo, cuando se han llevado a cabo las medidas que garanticen que el riesgo fue eliminado, se repite el procedimiento, y el comité decide la inclusión, o no, en otro registro en clave positiva: la Lista Verde. suso souto