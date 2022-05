Boiro recuperou a cor e o son do Maio Vintage

BOIRO. Logo da paréntese motivada pola pandemia, Boiro volveu acoller este sábado unha nova edición do mercado creativo Maio Vintage Market, que incluíu concertos, teatro, obradoiros, exhibicións e postos de variados artigos e produtos. Ao longo da xornada sucedéronse as actuacións de Elba e Jinetes del Trópico, Hijas de ZP, Crooked Savages, Baño Txeku e Matrek DJ. Tamén houbo teatro cabaré con Nelson Quinteiro, obradoiros de ilustración con Deica, de baile con Swing Compostela, e de elaboración dos maios. Colectivos como o de persoas con diversidade funcional Ambar ou Unión de Muchachas implicáronse na programación, que se complementou con aportacións do sector hostaleiro e do comercio da rúa peonil, na que se celebraron as actividades. Os numerosos postos de artesanía, decoración, complementos, antigüidades, roupa, etc. contribuíron a encher de colorido o eixo peonil atraendo a numeroso público. S. Souto