Comeza o plan integral de emprego para formar a cen mulleres de Boiro

Boiro. O Concello de Boiro xa rematou a selección das cen mulleres desempregadas que van participar no Plan Integral de Emprego, polo que a formación comezará en febreiro e prolongarase ata outubro. As beneficiarias van recibir formación (no viveiro de empresas do polígono) co obxectivo de lograr unha saída profesional adecuada aos seus obxectivos individuais e preferencias profesionais.

O primeiro dos ciclos que se vai impartir, que será de xeito telemático debido á situación sanitaria, é o de operacións auxiliares de servizos administrativos, e que forma parte da formación certificable para o emprego. O programa inclúe tamén outros módulos específicos de turismo, administración e xestión e industria alimentaria de produción e envasado.

Ademais desta formación específica, o programa consta de actividades formativas transversais, como son o manexo de ferramentas ofimáticas, Internet e redes sociais ou manexo de ferramentas TIC, e tamén obradoiros para mellora de habilidades necesarias para a busca de emprego ou o fomento da capacidade emprendedora. s. s.