Concluye con éxito un curso de criminalística forense en la villa noiesa

noia. El pasado miércoles concluía con éxito un curso de criminalística forense que se celebró en Noia en el marco del programa Campus do emprendemento e do saber. Ante casi un centenar de asistentes, expertos en los ámbitos judicial, policial, de la abogacía o de la ciencia abordaron temas como la lingüística forense y la pericia caligráfica en la identificación de autores de anónimos, la historia criminal del siglo veinte o la balística forense en la investigación criminal en sus ponencias. En la clausura del curso tuvo lugar la entrega de diplomas, en la que participó el alcalde de Noia, Santiago Freire Abeijón, entre otros. Este mes cerrará el campus una formación que lleva por título O legado Xacobeo na Ría da Estrela: o Portus Apostoli e o Camiño de Santiago, que correrá a cargo de Concha Allut, técnica de Cultura del Concello de Noia. m. c.