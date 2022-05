Descuentos y premios con las compras en comercios de Portosín el próximo 15 de mayo

Porto do Son. La Asociación de Empresarios de Portosín, en colaboración con el Concello de Porto do Son, organiza una nueva edición del It Day, que se celebrará el domingo 15 de mayo. Se trata de una jornada de puertas abiertas en la que los establecimientos adheridos a la patronal aplicarán descuentos en tienda en artículos seleccionados.

Además, los clientes que realicen compras superiores a veinticinco euros ganarán premios directos que han sido donados por los negocios asociados a la entidad organizadora. Según indicaron desde el colectivo organizador, estos se repartirán hasta finalizar existencias.

Desde la Asociación de Empresarios de Portosín señalaron que con esta campaña tratan de dinamizar las ventas en el comercio local. En la iniciativa van a tomar parte tiendas de distintos sectores: moda, calzado, decoración, lencería, complementos o deportes.

Los establecimientos ofrecerán sus productos a precios inmejorables en horario ininterrumpido, de 11.00 a 20.00 horas. Y para los más pequeños, el cartel incluye juegos que tendrán lugar en la explanada de la iglesia de Portosín. m. cano