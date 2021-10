El Ayuntamiento de O Son se iluminó de rosa contra el Cáncer de Mama

PORTO DO SON. La casa consistorial de Porto do Son se iluminó de color rosa con motivo del Día Internacional por la lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre. El lunes, al anochecer, miembros de la corporación municipal y representantes de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), se congregaron a las puertas del concello, un gesto simbólico y en señal de apoyo a las personas afectadas por este tipo de cáncer. Recordar que el objetivo de esta conmemoración es concienciar de la importancia de la investigación y el diagnóstico precoz de esta enfermedad, un tumor que es más frecuente en mujeres. Los actos finalizarán el sábado día 23 con la instalación de una mesa informativa por parte de la AECC de O Son. Se colocará en la avenida de Galicia a partir de las 9.30 horas. m. C.