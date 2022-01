Entregados los tres mil euros en vales del sorteo de la patronal boirense

BOIRO. La patronal de Boiro entregó este jueves los premios a los 21 ganadores de la campaña Nadal Fantástico, en la que se sortearon veinte vales de compra de cien euros y uno de mil euros. Podrán gastarlos cualquiera de los 192 negocios asociados a la entidad y no tienen caducidad. En la entrega participaron el presidente y el tesorero de la ABE, Daniel García y Jesús Santamaría, respectivamente. La afortunada que se llevó el premio gordo de este sorteo es Paula Alonso García, por una compra realizada en la librería El Cisne. Daniel García quiso agradecer a todas las personas afortunadas en esta campaña (en la que se sellaron 3.833 facturas o recibos de compra) “o voso compromiso co comercio de proximidade ao realizar as compras na localidade boirense, o cal redunda en beneficio do noso comercio e de todo o pobo”. S.S.