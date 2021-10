Esixen mellor conexión a Internet na zona de Artes

Ribeira. Veciños da parroquia ribeirense de Artes iniciaron unha recollida de sinaturas para instar ó Concello e á Xunta a actuar ante as empresas de telefonía para mellorar a conexión a Internet nas zonas rurais.

Un dos veciños promotores da iniciativa, Roi Paz, sinala que hai moitas zonas que xa teñen instalada a fibra óptica, pero que a zona do Outeiro, en Artes, mantense excluída da posta en marcha desta conexión malia levar tempo instalada. “Hai veciños e veciñas que levan meses reclamando ás diferentes compañías que poñan en marcha este servizo sen éxito; por iso é preciso que as administracións se impliquen para resolver este problema”, sinalou.

Roi Paz agradeceu a implicación do BNG por facilitarlle o asesoramento necesario para levar a diante esta acción e por trasladar este asunto ao Concello. Pola súa banda, a formación nacionalista amosou o seu respaldo “a esta acción que procura mellorar un servizo básico tan necesario como é o acceso a Internet”.

O Bloque considera que “a poboación das zonas rurais debe contar con todos os servizos fundamentais, como o saneamento, a auga, o lixo ou o alumeado, pero tamén o acceso a Internet de calidade, e debe telos do mesmo modo que os teñen os habitantes das zonas urbanas”.

O BNG presentará unha iniciativa plenaria ante as queixas, recollendo as demandas da veciñanza de Artes pero tamén doutras parroquias do municipio. s. s.