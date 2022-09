Gran reconocimiento para esta actividad

Es una carrera de fondo, pero las cofradías de la Ría da Estrela, respaldados por las administraciones locales, continúan avanzando para conseguir la declaración de la cultura del marisqueo de la ría de Muros-Noia como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la Unesco.

El último paso en esta dirección, fue la entrega en la Consellería de Cultura de la solicitud de inscripción del marisqueo de la Ría de Muros-Noia en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, primer trámite formal necesario para conseguir la declaración por parte de la Unesco.

Dicho acuerdo fue firmado el pasado mes de marzo por los alcaldes de los concellos de Muros, Inés Monteagudo Romero; Noia, Santiago Freire Abeijón; Porto do Son, Luis Oujo Pouso; y Outes, Manuel González; así como por los patrones mayores de las cofradías de Muros, Daniel Formoso; Noia, Santiago Cruz; Portosín, Isaac Gaciño; y Porto do Son, Emilio Queiruga.

Los promotores de la iniciativa cuentan con el apoyo del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (Galp) Sede de Fisterra Ría de Muros-Noia: Costa Sostible. Una firma por la que se designó a la cofradía de Noia como interlocutora y como entidad responsable para tramitar la solicitud y firmar los acuerdos que correspondían.

El objetivo de esta declaración no es otro que poner en valor y preservar “un traballo que se fai dende tempos inmemoriais ata hoxe. É unha posta en valor da riqueza da nosa ría e do traballo das nosas mulleres. Isto é algo moi importante; é un punto de inflexión no futuro do marisqueo e na riqueza da nosa ría”, aseguró la alcaldesa muradana recientemente.

Recordar que en esta candidatura a la Unesco, las mariscadoras de Noia se han unido a las recolectoras de Chile. La presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres en la Pesca Artesanal de Chile, Sara Garrido, visitó Galicia a finales de 2021.

“La actividad pesquera artesanal es una cultura; los últimos cazadores del mundo son los pescadores artesanales y se reconoce particularmente la recolección de mariscos como una actividad ancestral que se hace igual que hace 500 años”, señalaba.