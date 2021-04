Iniciativas para impulsar as vendas online nos negocios de Noia Histórica

Noia. Co propósito de que as empresas avancen e se beneficien ao máximo das vendas a través de Internet, Noia Histórica organizou esta semana un curso sobre a xestión da publicidade en Facebook e Instagram, co que puideron aprender a insertar e xestionar anuncios nas redes, así como a interpretar os resultados da campaña e a redeseñar a estratexia a partir do análise dos mesmos.

Por outra banda, o colectivo vai pór a disposición de establecementos de comercio, perruquerías e centros de estética un sistema de bono envíos que bonifica aos asociados cun bono de ata 80 € para envíos locais, comarcais ou nacionais ao longo de 2021. Deste xeito, Noia Histórica quere impulsar o desenvolvemento de novas canles de vendas nas empresas adheridas facilitando o servizo de mensaxería. “As tendas hoxe teñen que ser omnicanal e nós queremos axudar”, aseguran. m. c.