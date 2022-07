Intercambio xeracional entre nenos pobrenses e maiores do centro de día

A POBRA. As rapazas e rapaces que participan nos obradoiros de conciliación de verán Móvete do Concello da Pobra do Caramiñal atópanse compartindo experiencias coas persoas maiores usuarias do centro de día da localidade. Os cativos asistiron á citada instalación para interpretar un popurrí de cancións tradicionais galegas e outras pertencentes a xéneros contemporáneos. Outra das actividades celebradas esta semana foi con motivo do Día dos Avós, no cal os nenos e nenas quixeron felicitalos cunha performance e un poema de Saramago, trasladándolles así o seu agarimo. Deseguido, estiveron conversando sobre os xogos e xoguetes máis populares da infancia dos anciáns. Para os vindeiros días está previsto que compartan o contacontos A que sabe a Lúa? e desenvolverase tamén un espectáculo de maxia e monicreques. s. souto