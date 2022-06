Lousame abre este luns o prazo de inscrición na Ludoteca de Verán

Lousame. O Concello de Lousame abrirá do 6 ó 10 de xuño o prazo de inscrición na súa Ludoteca de Verán, unha iniciativa para a conciliación da vida familiar e laboral que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto. Integrada no programa Lousame Concilia, a Ludoteca de Verán está dirixida a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos, que desfrutarán de divertidas actividades nas instalacións do CPI Cernadas de Castro, entre as 09.30 e as 14.30 horas.

Os prezos non varían con respecto a anos anteriores. No caso das familias que opten pola inscrición para todo o verán, o prezo será de 15 euros ó mes. As interesadas en que o cativo participe nunha única semana ou en días soltos, se hai prazas, o prezo será de 2,5 euros por día. s. s.