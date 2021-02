Medio Ambiente realizará una nueva recogida de enseres el martes día dos

PORTO DO SON. La concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son informó de que el 2 de marzo realizará una nueva recogida de enseres. Los operarios sólo harán acopio de aquellos que estén al lado del contenedor y siempre que se comunicase previamente su depósito. Los interesados ya pueden solicitar este servicio llamando al 981 867 412. Por otro lado, desde el departamento recordaron que el punto limpio móvil estará ubicado en Miñortos hasta el día 5. El vehículo se divide en ocho compartimentos: dos para lámparas y bombillas; otro para pilas y baterías; uno para aerosoles y latas contaminadas; otro para radiografías, CD y DVD; también hay un habitáculo para tóner de impresoras y cartuchos de tinta; un espacio para electrónica, informática y teléfonos móviles; y otro para neumáticos de pequeño tamaño. m. C.