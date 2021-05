Mellora para a vía de San Francisco a San Breixo

NOIA. A Deputación da Coruña financia a renovación da estrada que vai de A Ponte de San Francisco a San Breixo, en Noia. O ente provincial, que preside Valentín González, apoia ao Concello a través do Plan Único, que financia o 100 % do custo total do proxecto, 149.363 euros. A iniciativa permitirá limpar esta estrada, que se atopa na parroquia de Santa María de Argalo, así como levar a cabo o seu bacheo e pavimentación con aglomerado de cinco centímetros. Ademais, tamén se levantarán as actuais tapas de rexistro e as reixas de sumidoiro. Estas tarefas darán solución ao mal estado no que se atopa actualmente a plataforma debido ao paso dos anos e o tránsito rodado. m.c.