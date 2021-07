Melloran servizos en Fonte do Mouro

Boiro. O Concello de Boiro executa obras de renovación de pavimentos e redes de servizo en Fonte do Mouro. Esta actuación, que se leva a cabo con cargo ao Plan de Obras e Servicios da Deputación da Coruña, ascende a 82.000 euros. O alcalde boirense, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo, Luis Ruiz, visitaron o lugar onde se acometen os traballos.

A finalidade desta intervención é a mellora do firme nun tramo de rúa que na actualidade presentaba deficiencias. Estase a levar a cabo unha rehabilitación superficial para conservar as características funcionais de seguridade, así como a protección do firme e a instalación dunha rede de pluviais. m. t.