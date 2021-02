Muros contratará a sete albaneis a través dunha subvención provincial

Muros. Xa está aberto o prazo para presentarse á convocatoria lanzada polo Concello de Muros para contratar a sete peóns albaneis con cargo á subvención PEL-Concellos Reactiva 2021, a través da que a Deputación achega 92.000 euros para tal fin.

As persoas seleccionadas formarán parte da cuadrilla de obras municipal, as cales terán que desenvolver as tarefas propias dos peóns de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade. A duración dos convenios será de oito meses mediante a modalidade de contratación por obra ou servizo.

Os interesados poderán presentar as súas solicitudes nun prazo de 10 días hábiles a contar desde hoxe, 11 de febreiro. Poderán facelo preferentemente a través da sede electrónica do Concello muradá ou ben no rexistro xeral, de luns a venres en horario de 09.00 a 14.00 horas.

O deputado responsable da área de Emprego, José Ramón Rioboo, destacou que este ano a institución provincial duplicou o investimento para este programa, co obxectivo de contratar ao dobre de xente, destinando 6 milllóns de euros para crear 900 postos de traballo nos 82 concellos coruñeses de menos de 20.000 habitantes. m. c.