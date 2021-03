Muros mejora el saneamiento en diferentes puntos del municipio

Muros. El Concello de Muros está ejecutando tres obras importantes en materia de saneamiento en los lugares de Freixeiros, Avesada y en el Campo de San Ramón, que están financiadas por el Plan Único de la Diputación de A Coruña y cuya inversión total supera el medio millón de euros. “Xa van bastante avanzadas, queda algunha mellora que se poda facer no momento da execución para solventar algún problema”, dijo la alcaldesa, Inés Monteagudo.

Lo que se busca con estas intervenciones es “sanear a conca do río Valdexería e, consecuentemente, a praia da Virxe, que é onde desemboca. Este areal ten un problema de cualificación, pois durante varios anos os marcadores non deron as cifras correctas e non era apta para o baño. Con estas obras o que se pretende e solucionar esta problemática”, afirmó la mandataria local.

Monteagudo también señaló que están en fase de licitación la mejora de las infraestructuras hidráulicas en Valdexería y Serres, del camino de acceso a Matobello, así como la sustitución del pavimento de la pista polideportiva del pabellón de Muros. Los tres proyectos cuentan con un presupuesto que ronda los 250.000 euros.

Por otro lado, la regidora avanzó que han solicitado un proyecto a la Diputación coruñesa para acondicionar el parque infantil del casco urbano de la villa muradana, y también a la Xunta “unha subvención para melloras en practicamente todas as áreas infantís do Concello”, concluyó Inés Monteagudo. m. t.